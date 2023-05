Mezzo milione di investimenti e nuove assunzioni nel 2023 per Bubble, a Benna

Da 0 a 14 dipendenti in soli due anni e una previsione di crescita del 100% nel 2023 che interessa l’intero reparto produttivo sito in Benna. Questi sono solo alcuni dei dati che riguardano la giovanissima impresa biellese che produce bevande personalizzate in tutta Italia e non solo.

Nata nel 2019 dalla collaborazione dei due titolari Luca Rosa e Nick Ranghino, rispettivamente classe 1995 e 1996, questa fresca realtà non ha fatto altro che crescere negli ultimi anni guardando in faccia ad una pandemia che ha lasciato non pochi segni dietro di se.

I nuovi investimenti e le nuove integrazioni dovranno sostenere una produzione stimata di 50.000 pezzi al giorno tra vetro, lattine e fusti.

Dall’acqua tonica ai cocktail premiscelati pronti al consumo, cosi Bubble si è guadagnata un posto nel panorama delle bevande che attira sempre più realtà locali e della grande distribuzione.