Quando parliamo di quotazione Rolex praticamente stiamo parlando dei punti vendita compro Rolex famosi in tutta Italia in particolare nelle grandi città dove basta dare un'occhiata quando siamo in giro magari a passeggiare con gli amici o con il nostro o la nostra partner che sicuramente ne troviamo tantissimi e tutti con all'interno dei modelli molto interessanti

Questi compro Rolex coprono dei bisogni molto importanti per quanto riguarda questo mondo degli orologi di lusso perché poi di quello si tratta quando si parla della Rolex, e cioè il bisogno di collezionisti e appassionati pari e che hanno una buona capacità di spesa a prescindere se nel mondo c'è crisi economica e vogliono trovare un modello in quei negozi che non trovano come Rolex nuovo, perché magari è un tipo di modello abbastanza datato e soprattutto poteva essere anche un modello a edizione limitata,e quindi ormai non lo si trova più

Ma sono un punto di riferimento e vengono incontro a quelle persone che invece hanno necessità o desiderio di vendere un loro modello della Rolex perché magari ne hanno visto un altro e vogliono puntare su quello e questa diciamo che può essere la migliore delle ipotesi

Oppure un'altra ipotesi interessante e che magari quel tipo di Rolex era stato regalato da un partner che adesso non sta più con noi e quindi ogni volta che lo vediamo dobbiamo avere in mente questa persona e a quel punto facciamo l'utile e il dilettevole, e cioè lo possiamo rivendere così da monetizzarlo, e soprattutto chiudere con una parentesi del passato

Mentre nella peggiore delle ipotesi che però purtroppo può capitare è che una persona a malincuore è costretta a farsi fare una valutazione e poi eventualmente rivendere questo tipo di orologio perché ha bisogno urgentemente di soldi e non saprebbe come averle in altro modo senza dover scomodare banche o amici o parenti con tutte le conseguenze e con tutti i possibili disguidi del caso, anche perché poi si parla di privacy e del fatto che certe cose non vogliamo condividere con altre persone

La valutazione del nostro modello Rolex dipende da vari fattori

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in ogni caso la valutazione del nostro Rolex dipende da vari fattori, e intanto dipende da come lo abbiamo custodito e quindi se ci sono graffi o meno o se ha subito delle riparazioni oppure no, e sono cose che fanno la differenza

Naturalmente farà la differenza anche il modello che vogliamo proporre perché non tutti hanno lo stesso livello di appetibilità sul mercato per quanto riguarda i desideri dei collezionisti e magari abbiamo un modello particolare che solo per essere quel modello ha un valore altissimo anche se non è stato custodito al massimo questo orologio

Di sicuro è una buona idea rivolgersi a questi esperti e non dei privati che magari approfitterebbero del nostro bisogno di soldi facendo delle offerte molto più basse di quello che vale l'orologio a differenza dei professionisti le cui valutazioni sono sempre abbastanza oggettive