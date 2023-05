Quando parliamo del mercato Rolex come facciamo in questo articolo Intanto stiamo parlando di un'azienda che tutti ritengono al top per quanto riguarda gli orologi di lusso e poi stiamo parlando di un mercato molto interessante sia per quanto riguarda il mercato dei nuovi modelli e quindi nel mercato degli orologi nuovi della Rolex,e anche il mercato dei compro Rolex che un mercato sempre dinamico sempre attivo, sempre molto frizzante e vivace

Infatti quando parliamo di compro Rolex come tutti sappiamo parliamo di quei punti vendita dove ci sono delle persone che praticamente sono dei mediatori tra chi vuole comprare un modello che ormai non si trova più sul mercato ufficiale perché è un modello datato e perché è un modello che era uscito a edizione limitata e quelle persone che invece vogliono rivendere il loro modello ben sapendo di poter ottenere un'ottima valutazione da parte di questi esperti che comunque sarà una valutazione oggettiva e questo appunto perché ci sono molti collezionisti che potrebbero volere nello specifico quel modello che ha quella persona

Poi è chiaro che non tutti i modelli hanno lo stesso livello di appetibilità perché per esempio se una persona è una persona che fa sub opterà per i Rolex submariner e magari c'è un modello che non riesce a trovare e se lo trova in un punto vendita compro Rolex è disposto a spendere una cifra considerevole di denaro

Poi non possiamo nemmeno non segnalare il fatto che purtroppo anche il mercato dei Rolex falsi è un mercato sempre attivo e sempre in espansione, ed è per questo che molte persone quando vogliono comprarne uno non si fidano dei privati perché non essendo degli esperti hanno paura che poi venga venduto un falso, mentre se vanno da questi punti vendita hanno delle certezze che in altre situazioni non possono avere

Ma la stessa cosa la possiamo dire per le persone che vogliono rivendere il loro orologio che non vogliono affidarsi giustamente a dei privati e poi non sanno come va a finire perché magari queste potrebbero approfittarsi della loro ignoranza e fare un'offerta molto più al ribasso e fare una valutazione molto più bassa di quella che poi vale quell'orologio

Il mercato della Rolex sul mercato sempre molto interessante

Fermo restando che come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come abbiamo detto anche in lungo e in largo nella prima il mercato dei Rolex è sempre molto interessante, e dipende da quello di cui abbiamo bisogno comunque dobbiamo essere molto prudenti e muoverci sempre con un certo anticipo

Questo vuol dire che se abbiamo bisogno di trovare un modello specifico è chiaro che dobbiamo mettere in preventivo il fatto di doverci investire del tempo e andare a interloquire con vari punti vendita che possono essere dei negozi ufficiali della Rolex o possono essere questi compro Rolex se vogliamo un altro modello

Stessa cosa se parliamo di chi lo vuole rivendere che deve farsi fare varie valutazioni finché non trova quella che gli sembra più conveniente