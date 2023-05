Un aperitivo al Cantinone a Biella per conoscere la tundra attraverso le opere di Maurizio Corona

Vista la grande partecipazione e l'interesse dimostrato alla inaugurazione della mostra proposta da Ass. Pericle al Cantinone della provincia di Biella UNIVERSALE | PARTICOLARE, venerdì 5 maggio è stato organizzato un aperitivo per conoscere la tundra attraverso le opere di Maurizio Corona e i suoni di un ambiente che sta rapidamente mutando a causa del cambiamento climatico.

Le 27 opere di Maurizio Corona sono percorse e indagate da un video in un gioco di avvicinamento e allontanamento, e vengono interpretate da quattro musicisti in un gioco di rimandi sonori, di silenzi e fragori, di echi e contrasti, in un dialogo con i suoni della tundra al centro del quale sta il pubblico.

In tutto sono 27 le opere di Maurizio Corona, poi ci sarà un video di Marco di Castri Quattro saranno invece i musicisti: Marco di Castri: sax soprano, Ricardo Martinez: violino, Riccardo Ruggeri: voce, electronics Daniele Vineis: sound desig.

L'appuntamento è venerdì 5 maggio alle ore 19 sempre presso il Cantinone della PROVINCIA dove, oltre a seguire la perfomance sarà offerto un aperitivo