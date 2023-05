Letture, laboratori, incontri con autori e incontri alla biblioteca dei ragazzi a Biella, "Se leggi sei forte"

Anche quest’anno la Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” partecipa a “Il maggio dei libri 2023”. Il tema della tredicesima edizione è: “Se leggi sei forte”.

Per l’occasione verranno proposti tanti appuntamenti da non perdere tra letture, laboratori, incontri con autori e incontri per famiglie nell’ambito di “Nati per Leggere”.

Il mese inizia con due incontri con l’autore:

Sabato 6 maggio, ore 11.00

I libri quelli forti: "Fino all'ultima #challenge". Incontro e laboratorio con l’autore Daniele Nicastro (dagli 11 anni). In collaborazione con la libreria Cappuccetto Giallo. L’autore ci porterà alla scoperta del suo ultimo libro: l’avventura di un ragazzo alle prese con la più estrema delle sfide.

Martedì 9 maggio, ore 17.00

I libri quelli forti: "Le ragazze del fiume". Incontro e laboratorio con l’autrice Alessandra Ubezio (dagli 8 anni). Libro che ci racconta le vite di Ella e Agnes che si intrecciano la mattina del 24 luglio 1915, il giorno dell'incidente della nave Eastland, a Chicago.

Il mese di maggio continuerà con tanti altri incontri:

- mercoledì 10 maggio ore 17.00: "Di mamma ce n'è una sola e qui c'è posto per tutte". Letture e laboratorio (dai 5 anni);

- giovedì 11 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 incontro per genitori con l'associazione Mom's Biella nell'ambito di “Nati per Leggere”;

- giovedì 11 maggio ore 17.00: "Chi ha paura di...? Pezzettino e Guizzino". Letture e laboratorio (dai 3 anni).

- martedì 23 maggio ore 17.00: "Giochiamo con le parole". Incursione della fumetteria “Il Folletto” con giochi da tavola (dai 7 anni).

- mercoledì 24 maggio ore 11.00: "Storie piccine".

Incontro con le famiglie nell'ambito di “Nati per Leggere” (dai 12 ai 24 mesi).

Per info e prenotazioni chiamare lo 015-3507651 o scrivere a bibragazzi@comune.biella.it.