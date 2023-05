Il CAI Biella compie 150 anni: “La montagna entra in città, la città inventa la montagna”, FOTO

Si è tenuta in via Pietro Micca n° 13, nella sede della sezione di Biella, la conferenza stampa per il 150° anniversario del CAI, il Club Alpino Italiano, che dal 1872 accompagna gli alpinisti sulle montagne d’Italia.

Il Presidente Andrea Formagnana, nel primo anno di mandato, intende celebrare un’importante serie di eventi, che a partire dal 19 maggio, apriranno gli orizzonti verso una “politica” più consapevole e attenta alle particolarità e ai bisogni del territorio, e il 150° anniversario avrà nell’opera commissionata all’artista Daniele Basso il suo simbolo: «Quintino è il nome dell’opera, e rappresenta un bambino che sogna esplorando il magico confine tra cielo e terra nel profilo del Mucrone", spiega il Presidente.

“La montagna entra in città, la città inventa la montagna”, cita lo slogan per l’occasione.

“Il CAI, sul territorio biellese, non svolge soltanto una funzione dilettantistica o di svago, ma si inserisce a 360 gradi, nel tessuto economico e sociale. Abbiamo attivato diversi progetti di studio e ricerca scientifica: la montagna, con i suoi servizi, offrirà un punto di riferimento per lo sviluppo del territorio. Affiancheremo Biella, che è entrata a far parte delle città alpine dell’anno, con una lunga serie di eventi” continua Formagnana in merito alle novità introdotte.

Gli eventi proposti si sviluppano lungo il corso di tutto l’anno e saranno cinque i più importanti, a sostegno della celebrazione:

- l’Assemblea nazionale dei delegati del Club Alpino Italiano, farà da apripista: dal 19 al 21 maggio, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, ospiterà un migliaio di persone che giungeranno da tutta Italia; un’ottima occasione di promozione, nella quale si organizzeranno trekking e numerosi viaggi per gli associati.

- Una spedizione alpinistica in Perù, che ricorda la nota "Spedizione Città di Biella 1963 alle Ande del Sud Perù"; sono trascorsi sessant’anni da questo storico evento. Con l’adesione al progetto, il CAI porterà con sè lo stemma biellese, come è già stato fatto in Antartide, durante la spedizione di Gian Luca Cavalli, nella quale hanno girato un pluripremiato documentario.

- Una “due giorni” di festa, al Lago del Mucrone, per celebrare la montagna; l’evento di ottobre coinvolgerà tutti gli appassionati e in particolare i giovani.

- Un convegno dedicato al tessile tecnico per la montagna, si terrà in autunno. Con l’occasione, sono state coinvolte l’Unione Industriale e l’Istituto Tecnico Superiore TAM (Tessile, Abbigliamento e Moda).

- Premio Biella Letteratura Industria, per coronare le ambizioni del Club, dedicherà una sezione apposita per la montagna, selezionando opere letterarie, che indagano il rapporto tra imprenditoria e cultura. Presiederà la giuria l'antropologo professor Annibale Salsa, già presidente generale del CAI.