Sella pubblica la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2022

Il gruppo Sella ha pubblicato la sua Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2022, il documento che illustra le attività realizzate e rendiconta i risultati raggiunti nel corso dell’anno in ambito ESG (Environmental, Social, Governance) e a favore dei propri stakeholder, della comunità, dei clienti e dei dipendenti.

Per migliorare costantemente le proprie performance sociali e ambientali ed essere promotore di una economia innovativa e sostenibile, il Gruppo ha definito una strategia di lungo periodo per supportare anche i propri clienti, attraverso iniziative, servizi e prodotti, nel processo di transizione verso un’economia sempre più ad impatto positivo, in linea anche con alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Agenda Onu 2030.

Anche nel 2022, il gruppo Sella si è confermato, inoltre, come “realtà rigenerativa”, ovvero azienda in grado di contribuire positivamente nei confronti del pianeta secondo la metodologia “B Impact Assessment”, che misura l’impatto di un’azienda su 5 diversi ambiti: ambiente, governance, comunità, clienti e persone.

Ecco i principali risultati dell’impegno del gruppo Sella in tema di sostenibilità nel 2022.

Valore economico generato. Dalla Dichiarazione Non Finanziaria del gruppo Sella emerge che nel 2022 il valore economico generato ha superato il miliardo di euro (precisamente 1.005.799.452) ed è stato distribuito ai vari stakeholder – comprendenti dipendenti e collaboratori, Pubblica Amministrazione, fornitori, soci e collettività – per l’80%, corrispondente ad un totale di 807,5 milioni di euro, in crescita di 118 milioni di euro rispetto al 2021.

Sostegno al territorio

Numerose le iniziative realizzate dal gruppo Sella a livello regionale e locale. In collaborazione con Legambiente, è stato organizzato il “CSR Day 2022” che ha visto la partecipazione di oltre 400 colleghi del Gruppo impegnati a ripulire parchi e aree urbane di 7 città italiane che insieme hanno raccolto circa 800 chili di rifiuti. Nell’ambito della formazione, Banca Sella ha coinvolto, insieme a FEduF, oltre 2.100 studenti delle scuole secondarie di II grado di diverse regioni in tre differenti appuntamenti didattici su temi riguardanti la cittadinanza economica e civica, l’economia circolare e i nuovi sistemi di pagamento elettronici. Sono stati inoltre organizzati diversi corsi di orientamento e formazione specifica su alcuni temi finanziari per gli studenti dei licei scientifici della provincia di Biella.

Il Gruppo ha poi proseguito la collaborazione pluriennale con Special Olympics grazie al coinvolgimento di colleghi e loro familiari, in veste di volontari, durante la 37a edizione dei Giochi Nazionali Estivi che si sono svolti a Torino a giugno 2022, mentre Sella Personal Credit ha aderito alla campagna di crowdfunding a favore della squadra di nuoto della Federazione Sport Sordi Italia per portare il team in Brasile alle Summer Deaflympics, i giochi istituiti per atleti e atlete sordi e riconosciuti dal CIO. Circa 300 colleghe e colleghi hanno infine aderito all’iniziativa di volontariato “Donatori di voce” organizzata dal Gruppo in collaborazione con il Centro Nazionale del Libro Parlato, contribuendo alla registrazione di 16 audiolibri per bambini e ragazzi. I volumi cartacei utilizzati per la registrazione sono stati poi donati al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Biella.

Imprese e famiglie. Il gruppo Sella, tramite le sue società, ha dato vita a numerose iniziative per sostenere la transizione energetica dei clienti. Nel corso dell’anno è stato lanciato un mutuo green rivolto alle aziende per l’acquisto o ristrutturazione di immobili con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza energetica. Da segnalare anche l’iniziativa di Banca Sella per mettere a disposizione nuovi fondi a sostegno delle aziende che intendono partecipare al bando "Parco Agrisolare" previsto dal PNRR per l'installazione di impianti fotovoltaici nel settore agricolo e agroindustriale. Per le famiglie, Banca Sella ha ulteriormente potenziato l’offerta di “Mutuo Green” che premia i clienti che acquistano immobili nelle migliori classi energetiche con l’azzeramento della quota di interessi nel primo anno. La banca è stata inoltre tra le prime istituzioni finanziarie in Italia ad aver ottenuto la “European Energy Efficient Mortgage Label”, una certificazione promossa dalla Federazione Ipotecaria Europea e dall’ABI.

Le Persone. Il Team Sella, composto da dipendenti e collaboratori, è cresciuto raggiungendo un totale di 5.799 persone, un’età media di 43 anni e una componente femminile del 46%. Nel 2022 sono state erogate oltre 226mila ora di formazione. Il gruppo Sella ha inoltre siglato un importante accordo relativo al lavoro agile che prevede la possibilità di usufruire di 13 giornate medie mensili su base annua di smart working, estendibili fino ad un massimo di 15 giornate per categorie fragili, caregiver familiari e dipendenti con residenza o domicilio distante dalla sede di lavoro. Contestualmente, sono stati rinnovati anche i Contratti Integrativi Aziendali che prevedono l’ampliamento del sistema dei permessi su genitorialità e assistenza alla famiglia. Per la prima volta, introdotta una giornata di permesso retribuito per svolgimento di attività di volontariato a favore di enti e associazioni.

Carbon Neutrality. Sella è stato tra i primi in Italia nel settore bancario ad azzerare l’impatto delle proprie emissioni di CO2, in anticipo rispetto al piano fissato per il 2024, grazie a iniziative sostenibili attuate negli ultimi anni, all’attuale piano di mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e al finanziamento di alcuni progetti internazionali per la compensazione delle emissioni residue in collaborazione con LifeGate. Attraverso la tutela di foreste in crescita, sviluppando progetti di efficienza energetica e di produzione di energia rinnovabile, è stato possibile compensare le emissioni residue come previsto dal Protocollo di Kyoto.

Gli impatti ambientali. Il gruppo utilizza in Italia e in Romania energia elettrica che deriva al 100% da fonti rinnovabili certificate. I 18 impianti fotovoltaici installati sulla copertura di sedi e succursali presenti sul territorio nazionale contribuiscono inoltre al proprio fabbisogno energetico. Sono stati avviati anche i lavori per la costruzione di un parcheggio dotato di impianto fotovoltaico presso la sede del gruppo a Biella e l’installazione di nuove colonnine di ricarica per i veicoli elettrici che porteranno a più di 30 la dotazione complessiva presso le sedi del gruppo in tutta Italia. Il 60% circa dei prodotti per ufficio, inoltre, sono a minor impatto ambientale e la carta utilizzata è selezionata sulla base di specifiche certificazioni come FSC, Ecolabel e ECF.

Open Innovation. Nel 2022 è diventato pienamente operativo il primo Sellalab Open Coworking all’interno del Lanificio Maurizio Sella a Biella, un nuovo spazio di 350 metri quadri con oltre 80 postazioni aperto a lavoratori in smart working di aziende del territorio o provenienti da altre zone, liberi professionisti, imprenditori, startupper e studenti. La piattaforma di innovazione per startup e imprese Sellalab ha realizzato nelle sue varie sedi in Italia più di 120 eventi gratuiti aperti al pubblico che hanno coinvolto oltre 3mila persone. Il gruppo Sella, attraverso il proprio venture incubator dPixel, ha lanciato “Metaverse 4 Finance Accelerator”: 117 i progetti presentati da 26 Paesi del mondo di cui 6 selezionati per partecipare alla fase finale. Con il patrocinio della Regione Puglia, Banca Sella ha realizzato in partnership con Sellalab, dPixel, e l’Università del Salento una call for ideas con oltre 40 progetti candidati da startup, Pmi innovative e ricercatori per contrastare gli effetti della Xylella sull’economia pugliese. Nell’incubatore certificato dpixel sono attualmente presenti 50 startup innovative di cui 7 accelerate.