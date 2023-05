Mezzana Mortigliengo, con Ener.bit si allarga l’interesse per le C.E.R., FOTO

Ancora un appuntamento gremito di pubblico in vista delle Comunità Energetiche Rinnovabili coi residenti di Mezzana. Il 22 maggio si replica a Portula.

Si è tenuto sabato 29 Aprile uno dei numerosi momenti di approfondimento sulle C.E.R., importante opportunità per il risparmio energetico in forma condivisa grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Apertura di rito del Direttore di Ener.bit, Ing Alberto Prospero, che ha illustrato le dinamiche per costituire le C.E.R. con il comune, spiegando minuziosamente i meccanismi per aderire, il funzionamento e le varie modalità. Il padrone di casa, il Sindaco Alfio Serafia, ha dichiarato:

“Sono stato anche un amministratore di Ener.bit per molti anni e ospitarli per spiegare al meglio le comunità energetiche mi ha riportato indietro nel tempo. La transizione ecologica è in corso e l’ambiente non aspetta; conoscendo a fondo le dinamiche della struttura per serietà e passione non posso far altro che invitare i cittadini ad aderire, ribadendo che non vi è alcun costo per loro. Anche se viviamo in un piccolo paese, siamo comunque cittadini del mondo e dobbiamo guardare al futuro con cognizione e consapevolezza nei riguardi dell’ambiente.

Devo dire che anche per me, è stato un momento dove ho potuto approfondire le varie tematiche e chiarire i miei dubbi. Già dalla prossima settimana lavorerò per mettere a disposizione di Ener.bit i dati necessari per le analisi. Sono molto soddisfatto – ha terminato il Sindaco Serafia - per le tantissime richieste da parte dei miei concittadini che dopo l'incontro mi hanno chiamato per aderire”

Prossimo appuntamento per parlare di C.E.R. il 22 maggio a Portula, alla presenza di Ener.bit e del Sindaco Fabrizio Calcia Ros.