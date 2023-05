Vede dal balcone in via Addis Abeba a Biella dei ragazzi che litigano e chiama i Carabinieri, foto archivio

Dal balcone di casa ha visto dei giovani che stavano litigando, uno di loro avrebbe anche rotto una bottiglia. Per questo motivo, allarmata, una donna ha chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno rintracciato le persone in questione, giovani somali ospiti in via Orfanotrofio. A nessuno di loro sono stati contestati reati.

Solamente un ragazzo che sarebbe stato refertato per lesioni sembra non gravi, potrebbe forse svolgere querela.

Il fatto è successo ieri mercoledì 3 maggoi a Biella in via Addisa Abeba.