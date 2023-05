Ospiti protestano per il cibo al Cas di Massazza. Intervengono i Carabinieri

Intervento ieri mercoledì 3 maggio intorno alle 21 al Centro di accoglienza migranti di Massazza da parte dei Carabinieri di Masserano.

A rivolgersi al 112 è stata un'operatrice del Cas al momento della gestione del pasto, in quanto una decina di ospiti si stavano lamentando con toni accesi per il trattamento alimentare. Secondo queste persone, arrivate al centro da tre giorni, loro conoscenti in altre strutture riceverebbero un migliore trattamento.

A calmare gli animi sono poi stati i militari giunti sul posto. Fortunatamente non si sono verificati episodi di violenza o di danneggiamento.