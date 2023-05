Si sono salvate poche bottiglie, rimaste integre nell'impatto con la strada, dopo che il camion che le trasportava ha perso il carico in rotonda in un tratto per fortuna poco trafficato nei pressi del Centro Commerciale Gli Orsi questa mattina, 4 maggio. E' stato necessario provvedere alla rimozione dei vetri e dei cartoni e ripulire il manto stradale per il ripristino della regolare viabilità.