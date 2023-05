“Eureka! Funziona!”, premiati i vincitori, FOTO

Sono stati premiati nei giorni scorsi i vincitori della selezione provinciale dell'undicesima edizione di “Eureka! Funziona!”, il progetto sperimentale promosso a livello nazionale da Federmeccanica e patrocinato dal MIUR che mira a stimolare nei ragazzi lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l'attitudine al lavoro di gruppo e la creatività, appassionandoli alla cultura tecnica e orientandoli a sviluppare quelle competenze che sono sempre più richieste dalle imprese.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con l’Associazione Insegnamento Fisica (AIF) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il centro di ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio nazionale (Torino, Milano, Trento, Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale (MIT e Harvard negli USA).Da sette anni l'Unione Industriale Biellese, attraverso la Sezione Meccanici, realizza l'iniziativa a livello locale con l'obiettivo di diffondere i valori della cultura di impresa fra i più piccoli, sviluppando in particolare l'interesse per la meccanica.

"Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei bambini, che hanno colto l’opportunità di utilizzare l’invenzione come uno strumento per imparare all'interno di uno spazio reale in cui mettere alla prova la loro creatività e capacità di innovazione. Anche in questa edizione, Eureka! Funziona! si è confermata un’esperienza ideale per i bambini e le bambine, utile a sostenere l’apprendimento e l’insegnamento in un contesto in cui esperimento, immaginazione, emozioni, autostima, conoscenze e abilità che hanno tutte la medesima importanza e assicurano la gioia nell’imparare" commenta Franco Oliaro, presidente della Sezione Meccanici Uib.

Sono stati presentati 8 progetti realizzati dai bambini degli istituti che hanno aderito all'iniziativa: scuola primaria di Portula, scuola primaria di Candelo e scuola primaria di Verrone.

I piccoli inventori hanno ricevuto nei mesi scorsi il kit contenente i materiali utili alla realizzazione del loro prototipo. Nella gara di costruzioni tecnologiche i bambini hanno avuto il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo che deve avere come unica caratteristica vincolante quella di essere mobile. Il tema di questa edizione è stato la pneumatica: il kit è stato quindi composto dei pezzi necessari per poter progettare e costruire un giocattolo che per muoversi utilizzi palloncini, siringhe, dischetti, assicelle di legno ecc. All’interno del gruppo in gara ogni bambino ha avuto un ruolo preciso: disegnatore tecnico, estensore del diario di bordo, costruttore, disegnatore artistico e pubblicitario. Fuori gara, hanno partecipato anche i bambini della scuola dell’infanzia di Candelo, che ha aderito al progetto Policultura del Politecnico di Milano con la track speciale Scuola di Ingegneria Industriale dell'Informazione presentando uno storytelling che illustra il percorso di scoperta dell'elemento "Aria" e dei principi della pneumatica, documentando tutte le fasi di realizzazione degli esperimenti e di progettazione/verifica del prototipo di giocattolo citando espressamente il Progetto Eureka! Funziona!.

La giuria, composta dagli imprenditori della Sezione Meccanici dell’Unione Industriale Biellese Christian Ferrari, Luca Durando e Davide Lugli e da Agostino Giampietro dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ha selezionato i progetti vincitori della selezione provinciale:

Per la classe 3° ha vinto la scuola di Portula con: “La Barca”

Per la classe 4° ha vinto la 4b di Candelo con: “Scheggia”

Per la classe 5° ha vinto la scuola di Verrone con: “Super Pistola 2.0”