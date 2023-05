57 ragazzi premiati dal gruppo Sella con il Premio Atleta Studente, ecco chi sono

Sono cinquantasette gli studenti che sono stati premiati nel pomeriggio di oggi giovedì 4 maggio in occasione della diciannovesima edizione del “Premio Atleta Studente”, l’iniziativa del gruppo Sella rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della provincia di Biella che sono riusciti ad ottenere ottimi risultati sia nelle attività scolastiche che in quelle sportive.

Nato nel 2005, il “Premio Atleta Studente” ha coinvolto negli anni oltre 900 ragazzi che si sono contraddistinti per la loro capacità di abbinare risultati scolastici di eccellenza con quelli sportivi, imparando a vivere lo sport e affrontare la competizione in maniera corretta e leale, e instaurando buoni rapporti con i loro compagni sia in classe sia nell’attività sportiva. Ad indicare gli studenti più meritevoli sono gli stessi dirigenti scolastici delle varie scuole della provincia di Biella coinvolte.

La premiazione è avvenuta presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella in via Corradino Sella 6, a Biella. All’evento hanno presenziato Attilio Viola, Condirettore Generale di Banca Sella Holding, il sindaco di Biella Claudio Corradino, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, il Coordinatore docenti di educazione fisica dell’Ufficio scolastico regionale Luigi Talamanca, la delegata provinciale del Coni Anna Zumaglini e il presidente del Panathlon Biella Luca Monteleone.

Gli studenti premiati, appartenenti a ventun istituti diversi della provincia, sono: Arcuno Vittoria, Ballarè Luca, Benini Caterina, Bertone Pietro, Biasin Beatrice, Blotto Edoardo, Bonino Matilde, Calzavara Sophia, Canova Roberto, Cappai Marco, Capra Emanuele, Cavaliere Zoe, Colombara Samuele, Corniani Sofia, Cortese Niccolò, Crucitti Sofia, Dal Ben Benedetta, De Carlo Anna, Finotti Manuel, Fiorino Elisa, Garzena Filippo, Giannetti Samuele, Goldin Sara, Graziano Edoardo, Iorfino Artemisia, Lamon James, Lanari Emma, Lanzo Beatrice, Levis Ginevra, Marangone Erick, Marchiori Nicolò, Martignon Riccardo, Mazzoli Fabio, Milano Giorgia, Minazio Giulia, Moresco Sara, Musso Matilde, Pernici Pietro, Perone Linda, Perotto Nicola, Perro Giorgio, Pozzo Vittoria, Prina Cerai Erika, Pulze Leonardo, Rebuffa Virginia, Rizzo Maddalena, Sapino Giulia, Senta Alice, Serotti Marco, Siletti Vittoria, Sodoso Andrea, Sola Virginia, Stecca Edoardo, Versaldo Maria Giovanna, Versaldo Niccolò, Villanova Andrea, Zucco Anastasia.