Arriva il 1º Biella Motor Day

Auto da sogno e vetture che hanno fatto la storia delle quattro ruote. Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati, per i curiosi e per coloro che, semplicemente, vogliono passare una giornata diversa dal solito, quello che è in programma domenica 7 maggio.

La scuderia Biella Motor Team organizza nella centrale piazza Vittorio Veneto, il 1º Biella Motor Day, raduno dinamico con percorso diviso in tre tappe, esclusivamente dedicato a supercar e auto sportive di particolare interesse. Sarà un momento dedicato al comune amore per le automobili ed alla scoperta di angoli particolarmente suggestivi del territorio biellese, un modo diverso per vivere la propria passione per i veicoli a motore.

I partecipanti – i posti disponibili si stanno esaurendo in fretta – si ritroveranno alle 8 in piazza Vittorio Veneto da dove, dopo la colazione compresa nel “pacchetto” previsto dagli organizzatori, alle 9 si prenderà il via per la prima tappa che ha una lunghezza di circa 70 chilometri. Alle 11,10 ritorno in piazza Vittorio Veneto per un veloce aperitivo prima di affrontare, dalle 11,30 in avanti, la seconda tappa che sarà più breve, circa 35 chilometri. Alle 12,20 il pranzo per i partecipanti che alle 14,50 affronteranno i 45 chilometri della tappa conclusiva che terminerà alle 15,50 sempre in piazza Vittorio Veneto a Biella.

Il percorso rimarrà segreto fino al momento dell’accredito degli equipaggi. La scuderia Biella Motor Team ha previsto dei controlli di passaggio a sorpresa che daranno diritto ad un premio. Il 1º Biella Motor Day non è una competizione agonistica e quindi non sono previste classifiche. Per partecipare è sufficiente che il conduttore sia in possesso della patente di guida e che la vettura, con carta di circolazione e assicurazione non scadute, sia in regola con il Codice della Strada. Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 1° maggio.

Maggiori informazioni e la scheda d’iscrizione sul sito www.biellamotorteam.it