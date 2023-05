Videosorveglianza a Biella: telecamere contro i "furbetti" della Ztl anche in Costa del Piazzo

Al momento la ditta biellese che ha vinto l'appalto sta lavorando internamente al comando della Polizia Locale, a Palazzo Oropa, sui cavi della fibra ottica. A breve, però, si aprirà il cantiere all'esterno per piazzare materialmente le telecamere che avranno il compito di rendere Biella più sicura. Per la videosorveglianza urbana e rilievo targhe sono stati identificati 53 punti di ripresa, in parte già presenti e facenti parte dell'attuale impianto di sorveglianza, in parte nuovi e oggetto dell'ampliamento del sistema. E tra i nuovi punti che sono stati identificati c'è anche Costa del Piazzo.

In ottobre il Comune attraverso una delibera di giunta ha stabilito in maniera definitiva quali sono gli orari del periodo estivo e di quello invernale per entrare e uscire liberamente dal borgo. Peccato che qualche furbetto cerchi però di aggirare gli occhi elettronici posti all'ingresso del quartiere salendo e scendendo da Costa del Piazzo. "Non va bene così - commenta il vice Sindaco e assessore alla Sicurezza Giacomo Moscarola - . Immaginiamo se lo facessero tutti. A questo punto avendo a disposizione delle telecamere in più le metteremo in cima alla Costa e in basso, per evitare che accadano questi comportamenti spiacevoli".

Tra le novità del nuovo sistema ci sono anche i nove ingressi alla città dove avverrà la lettura della targa. Le informazioni inviate consentiranno un immediato controllo per verificare se il veicolo risulta mancante di regolare copertura assicurativa, revisione, ovvero se è sottoposto a sequestro, se è stato rubato o se compaia nella "black list" delle Forze dell'Ordine.