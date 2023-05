Mercato Coperto Comunale: luogo di abbandono di rifiuti? - FOTO

Il Mercato Coperto Comunale, che si trova a Biella, davanti al Comando dei Vigili del Fuoco, è diventato luogo di abbandono di rifiuti?

Lo hanno chiesto le liste di minoranza di Biella Al Centro durante l'ultimo Consiglio Comunale del 27 aprile presentando un'interrogazione con allegate fotografie scattate il giorno 11 aprile.

“Con l’arrivo della Tariffa Puntuale – scrive Biella Al Centro - l’abbandono di rifiuti è diventato una costante per tanti biellesi maleducati e incivili, che lasciano rifiuti a lato strada, sulle rive ed in luoghi nascosti. Gli operatori SEAB cercano di intervenire con celerità quando ricevono segnalazioni per raccogliere rifiuti abbandonati. Ci si aspetta che in un’area comunale con tanto di recinzione non possano succedere episodi di abbandono di rifiuti”.

“Come evidenziano le nostre foto all’interno del mercato - continua Biella Al Centro – la cancellata è rotta da mesi. E c’é un abbandono di elettrodomestici, arredamenti, rifiuti di ogni genere che, secondo gli addetti che frequentano la struttura, come l'Anti Incendi Boschivi, è presente da anni ed è stato segnalato agli uffici comunali senza ottenere nessun risultato. Non è accettabile che all’interno di un’area comunale non ci sia nessun tipo di controllo con evidente stato di abbandono”.

Queste le argomentazioni e queste le interrogazioni al Sindaco: “Come è possibile che la Giunta Corradino accetti una simile situazione? Entro quanto tempo verrà pulita e ordinata l’area ? Cosa avete intenzione di fare affinché l’area rimanga pulita e decorosa nel tempo?”.

Ha risposto l'Assessore Marzio Olivero: “E' un problema reale che conosciamo. Problema legato alla rottura della cancellata elettrica, che provvederemo riparare a breve. Dopo ogni segnalazione abbiamo provveduto a pulire l'area, in quanto vengono parcheggiati i mezzi dell'AIB e della Protezione Civile. A volte è la stessa AIB a portare i rifiuti nel vicino ecocentro. La zona periferica, al confine con Candelo, favorisce l'abbandono dei rifiuti. Abbiamo pensato ad un sistema di videosorveglianza che però non è conveniente in termini costi benefici essendo l'area estesa”.