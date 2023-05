In Prefettura si è parlato di trascrizione degli atti di nascita provenienti dall'estero

Nel pomeriggio di studio di oggi 4 maggio, presso la Prefettura di Biella, il tema principale affrontato è quello della trascrizione degli atti di nascita provenienti dall'estero. In pratica si tratta di atti di nascita di cittadini italiani che vengono trasmessi all'ufficiale dello stato civile, tramite la nostra autorità diplomatica o consolare o direttamente dagli interessati, ai fini della trascrizione.

E' stata esaminata e commentata la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 38162/2022, che ha riconosciuto come l'ipotesi di maternità surrogata sia palesemente in contrasto con l'ordine pubblico, richiamando anche una precedente sentenza della stessa Cassazione ed altre sentenze della Corte costituzionale.

Nell'ultima sentenza sopraindicata le Sezioni Unite della Cassazione dopo aver riconosciuto la contrarietà all'ordine pubblico nell'ipotesi di maternità surrogata, ha tuttavia trovato soluzione anche gli atti di nascita provenienti dall'estero nei quali viene riportata la filiazione da parte di due padri. Infatti, dopo aver ricordato che il genitore biologico può essere riconosciuto e riportato come tale nell 'atto di nascita che viene trascritto, ha precisato come per il genitore d'intenzione sia possibile il ricorso all'istituto dell'adozione di minori in casi particolari, che alla luce di altre recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, instaura un rapporto di filiazione piena.

Dopo aver rimarcato il ruolo fondamentale dell'ufficiale dello stato civile nella problematica in esame, soprattutto con riferimento al fatto che compete all'ufficiale dello stato civile valutare e decidere in merito alla trascrizione degli atti di nascita dall'estero, sono state affrontate le diverse ipotesi in pratica ed esposta una casistica sull'argomento.

Infine, è stata approfondita la problematica della formazione degli atti di nascita in Italia da genitori dello stesso sesso, illustrando il quadro normativo esistente e la copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che escludono, in ogni caso che possa essere formato in Italia un atto di nascita da genitori dello stesso sesso.

Il Prefetto di Biella, Dottoressa Silvana D'Agostino, nel suo saluto introduttivo ha ringraziato i rappresentanti dell'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato civile e Anagrafe per la collaborazione sempre offerta nella formazione degli Addetti e gli stessi Operatori per la dedizione costante nello svolgimento delle loro funzioni, di fondamentale importanza per lo Stato. Biella, 4 maggio 2023