Un lettore: "Svincolo della tangenziale da anni senza luce, è uno scandalo!"

Buongiorno, sono mesi, se non anni, che gli automobilisti biellesi non usufruiscono più dell’illuminazione nello svincolo sulla tangenziale con la superstrada e all’imbocco della stessa a San Giacomo di Masserano. È uno scandalo!

Capisco le esigenze di risparmio energetico (tutte illuminarle a led), ma qui si tratta di mettere a rischio la circolazione e gli automobilisti poco esperti o di chi viene in città. Non è un bel biglietto da visita; per chi arriva è desolante percorrere una via d’accesso importante come la superstrada ed arrivare a Biella immettendosi in tangenziale completamente al buio oltre che pericoloso. Oltretutto, il ponte della tangenziale dovrebbe essere sempre illuminato, visto tutti i casi di suicidio avvenuti negli anni passati.

È ora che la giunta Corradino, le autorità competenti prendano coscienza di questa anomalia tutta biellese e porgano rimedio. Grazie.