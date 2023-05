Tennistavolo, Lodovica Motta ed Eugenia Iacazio seconde ai regionali

Mercoledì 26 aprile si è svolta nella palestra di Via Tempia di Torino la fase regionale dei campionati studenteschi di Tennistavolo, valida per la qualificazione alla fase nazionale che si terrà a Terni il 16 maggio prossimo.

Come nella fase provinciale, la competizione prevedeva una gara a squadre di 2 o 3 giocatori frequentanti lo stesso istituto. Gli incontri consistevano in due singolari e un doppio, disputato anche a risultato acquisito per 2 a 0, al meglio dei 3 set. I team sono stati divisi in due categorie: scuola superiore di primo grado e scuola superiore di secondo grado. Alla fase nazionale prenderà parte la prima squadra classificata per ogni categoria.

Ai nastri di partenza erano presenti anche tre nostri atleti, qualificati dalla fase provinciale: Tommaso Sorrentino, Lodovica Motta e Giorgia Desimone.

Quest’ultima, nella categoria inferiore,in rappresentanza dell’I.C. Biella 3, a causa assenza di Alessia Fusca è stata accoppiata a Ginevra Moscone. Inserite in un girone unico da 5, nonostante le tre vittorie in singolo di Giorgia sulle 4 partite disputate, perdono tutti gli incontri terminando la gara in ultima posizione.

Tommaso Sorrentino, nella categoria superiore, accoppiato al cossatese Tommaso Zoppello, in rappresentanza dell’ ITIS Sella, chiude la manifestazione in quinta posizione: dopo aver disputato i gironi iniziali, in cui i biellesi vengono superati sia dalla squadra di Cuneo (Garello-Barbero) sia dalla squadra di Asti (Bagnasco-Garberoglio), tutte le compagini vengono reinserite in un tabellone a eliminazione diretta. Qui la squadra di Sorrentino incontra ai quarti il team della provincia di Torino (Dondana-Pecorelli), contro cui soccombono per 3 a 0. Tommaso in singolo disputa comunque buone partite, superando Barbero per 2 a 0, per poi perdere “tirato” sia da Bagnasco sia da Dondana.

Lodovica Motta, sempre nella categoria superiore, accoppiata a Eugenia Iacazio, in rappresentanza del Liceo G e Q Sella, termina la competizione in seconda posizione. Nel girone iniziale due agevoli vittorie per 3 a 0 contro Novara e Asti, per poi proseguire nei quarti contro Alessandria e in semifinale, con qualche difficoltà in più, per 2 a 1, sulla squadra di Torino. Il team viene fermato solamente in finale dalla ‘’corazzata’’ di Cuneo (Falcone-Giuliano).

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it .