SPB Ilario Ormezzano Sai, il 6 maggio al via i playoff

C’è grandissimo fermento in casa Scuola Pallavolo Biellese. Finalmente è arrivato il periodo che tutti stavano aspettando: i playoff per la Serie B. Tutta la società non aspettava altro che questo momento per poter rivaleggiare contro avversari forti e squadre preparate.

La formula è un po’ complicata, con la prima fase che vede un girone a tre squadre, composto dalla prima del girone A con la seconda e la terza del B, e viceversa. Gli avversari per la SPB Ilario Ormezzano Sai saranno il Volley San Paolo e la Pallavolo Val Chisone.

La vincitrice di questo girone andrà a sfidare chi la spunterà nell’altro girone, composto da Racconigi, Lasalliano e Chieri. La finalissima si giocherà al meglio delle tre, con la prima gara giocata in casa di chi ha fatto più punti in regular season.

Nel caso di una gara 3, la bella andrà in scena nel campo della squadra che ha ottenuto i migliori risultati nelle due sfide precedenti.

Il direttore sportivo della Scuola Pallavolo Biellese, Federico Barazzotto, commenta così questo incredibile risultato: “Finalmente è arrivato il momento dei playoff. Abbiamo lavorato duramente in estate e in tutta la stagione per arrivare dove siamo ora nella miglior posizione possibile. Questa è stata una stagione da incorniciare, ovviamente la migliore nella pur breve storia di SPB, ma abbiamo ancora tanto da dimostrare. La formula non premia troppo chi arriva prima nel girone e una sola promozione su 24 squadre rischia di rovinare un'intera stagione. A noi non importa, i ragazzi e lo staff stanno faticando e lavorando alla grande con in testa un solo obiettivo. Sono sicuro ci faremo trovare pronti per riuscire a vincere il gironcino di playoff che ci da accesso alla finale!”

La prima sfida sarà in casa del Volley San Paolo, avversario conosciuto e molto forte, sabato 6 maggio. Tutte le gare sono fondamentali, da qui alla fine del campionato; invitiamo tutti i sostenitori della SPB Ilario Ormezzano Sai a seguire i nostri atleti in questa post season. Forza SPB!