Shevchenko ancora decisivo per Milan-Inter in Champions. Stavolta scende in campo a Biella (foto della visita di Pioli a Biella)

Vent’anni dopo è un romanzo di Alexander Dumas che fa parte di una trilogia che ha consacrato le figure dei tre moschettieri, ma se pensato al football può rappresentare ricordi e memorie del passato da rivivere nel presente.

Una premessa doverosa per guardare a quello che è stato realizzato a Biella proprio in contemporanea con le semifinali di Champions League di calcio in cui si affronteranno le due squadre di Milano che anche qui a Biella dispongono di un discreto numero di seguaci. Ebbene proprio a cavallo delle due partite che decideranno una delle finaliste del torneo, due interisti, che rispondono al nome di Corradino e Moscarola, nell’ordine sindaco e vice, hanno deciso di regalare scaramanticamente niente popò dimeno che la presenza di Andriy Shevchenko al teatro Sociale.

Proprio il bomber ucraino vent’anni prima decise con una sua rete il passaggio del turno dei milanisti, che poi vinsero la coppa a Manchester. Se questa presenza in città voleva esorcizzare la partita direi che ci sono riusciti e in termini tecnici una vera e propria gufata. Due giorni prima proprio l’ex milanista sarà a San Siro nella prima delle due sfide e se la tensione nella capitale meneghina è già alle stelle, basta vedere i prezzi dei biglietti, anche nella nostra città non sarà da meno e, con ogni probabilità, anche il Teatro Sociale registrerà un tutto esaurito.

Due richieste che giro al Sindaco, se possibile, la prima di non consegnargli una maglia bianconera della biellese, troppo vivo in Andriy ancora il ricordo di quel 28 maggio e dedicare la serata a Mauro Donini, già apprezzato dirigente del Comune di Biella scomparso proprio un anno fa e sfegatato milanista, e che avrebbe commentato da par suo una serata del genere.