Al Golf Club Cavaglià si è svolta la festa di fine stagione 2022/2023 dello Sci Club Biella, con la premiazione degli atleti che hanno partecipato nei circuiti regionali, ed alla gara sociale che si dell’8 aprile a Champoluc.

Premio speciale per Tony Renaldo, neo campione mondiale over 60 in chilometro lanciato, con velocità di 220.70 km/h ottenuta a Vars il 20 marzo.