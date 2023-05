“Andryi Shevchenko” la serata-evento organizzata dall’assessore allo Sport della Città di Biella Giacomo Moscarola, affiancato dal consigliere comunale Cristina Zen, nell’ambito di “Campioni sotto le Stelle”, fa registrare il tutto esaurito.

Sono bastati pochi giorni perché l’appuntamento con l’indimenticato campione rossonero e Ambassador dell’Ucraina, in calendario venerdì 12 maggio alle ore 21, facesse registrare il “sold out” al teatro Sociale Villani, che sarà gremito come non mai.