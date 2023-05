Iniziano i playoff, SPB Ilario Ormezzano Sai in trasferta a Torino contro San Paolo

Finalmente iniziano i playoff per la promozione in Serie B. La SPB Ilario Ormezzano Sai è chiamata al primo impegno della post season, in trasferta a Torino. Il primo sfidante sarà il Volley San Paolo, sabato alle ore 17, alla palestra Manzoni, in Corso Svizzera 63. Si tratta di una partita importantissima per il prosieguo della stagione, come tutte quelle che verranno d’ora in poi.

“Stiamo aspettando questo momento dall’inizio della stagione - dice il capitano Edoardo Gallo -. Dopo ventuno partite vinte, adesso dobbiamo riuscire a continuare su questa strada, nonostante tutte le difficoltà. San Paolo è una squadra forte, contro cui abbiamo giocato per tante stagioni. Dovremo tenere alto il nostro livello tecnico, per gestire la partita come sappiamo fare.”