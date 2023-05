Biella Motor Team, in evidenza al Valsugana Historic

Dal Trentino alla Sicilia l’attività della scuderia Biella Motor Team non si ferma in attesa dei rally di casa, storico e moderno, che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Il 28-29 aprile Luca Valle e Cristiana Bertoglio hanno preso parte al Valsugana Historic Rally che prevedeva sei prove speciali con partenza ed arrivo a Borgo Valsugana, in provincia di Trento. Al via con la loro nuova vettura, la Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento, hanno ottenuto un buon sedicesimo posto assoluto a cui si è unito un terzo posto di classe, frutto di una prestazione che lascia ben sperare per gli appuntamenti futuri.

Al via della prestigiosa Targa Florio, che si correrà sugli asfalti siciliani tra venerdì 5 e sabato 6 maggio, ci sarà anche il navigatore Luigi Cavagnetto che assieme al giovane pilota Alessandro Forneris andrà, a bordo della loro Suzuki Swift Sport Hybrid, di punti preziosi per il trofeo monomarca della Casa giapponese.