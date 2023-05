Basket Femminile, weekend di fuoco e finalissima per l'Under 17

In casa Bfb si respira un clima elettrizzante. Venerdì sabato e domenica saranno una tre giorni di partite molto importanti per tutte le categorie. Inizierà venerdì sera la Bonprix BFB che ospiterà Moncalieri, ultima promossa alle Final Four. La squadra torinese occupa al momento il quarto posto, essendo stata sconfitta da Nole nell'ultima gara che valeva l'accesso alle finali di serie C.

Nonostante lo stop e con solo 2 punti di vantaggio sulla quinta e sesta del girone, sa di essere matematicamente qualificata in virtù degli scontri diretti con le inseguitrici. La sfida di venerdì potrebbe essere l'antipasto della semifinale che si giocherà sanato 20 maggio e da cui uscirà la prima finalista. Sarà quindi l'occasione per studiarsi e cercare di trovare i punti deboli quando in palio ci sarà la finalissima. Appuntamento in via Galileo Galilei alle 21.

Sabato sarà la vota dell'Under 14. Sempre in casa, le biellesi cercheranno contro Conte Verde Rivoli la vittoria che potrebbe tenerle matematicamente in corsa per le finali di Coppa di categoria. Uno stop toglierebbe ogni speranza e renderebbe vano il tentativo nell'ultima giornata di dare l'assalto alla capolista Derthona.

La gara più importante del weekend però si disputerà domenica. Ai Salesiani, alle 17, andrà in scena la finalissima di Coppa Piemonte Under 17. Le ragazze di coach Riccini sono arrivate a questo appuntamento con un percorso netto di tutte vittorie nel girone di qualificazione. Sulla carta paiono le più forti, ma Fossano, qualificatosi al fotofinish su Aosta, sicuramente non verrà a Biella nel ruolo di vittima sacrificale. In una gara secca poi può succedere di tutto. Quindi le ragazze dell'Under 17 chiamano a raccolta tutto il pubblico biellese per sostenerle nel tentativo di mettere le mani su questa preziosa coppa.