Scarlatta Piante, emergenza siccità: Come mantenere il prato verde in estate (ma devi agire subito!)

Se hai un prato da curare, questi sono i mesi cruciali: l’estate è alle porte e l’emergenza siccità è ormai appurata. Per questo, nell’articolo di oggi, Davide Scarlatta darà delle indicazioni molto importanti per capire come mantenere il proprio prato verde.

“Sì, è possibile avere un prato bello e rigoglioso anche nei mesi più caldi, ma per farlo è necessario agire subito” spiega. “Ormai, due giorni consecutivi di pioggia, non sono sufficienti per recuperare tutti i mesi di siccità che abbiamo alle spalle; se avere un prato verde sembra sempre una ‘mission impossible’, figuriamoci nel 2023, l’anno dell’estate più calda di sempre”.

Il primo, grande problema che solitamente si affronta è un prato a chiazze di erba secca o completamente ingiallito: in termini tecnici, un terreno di questo tipo viene definito “idrofobo”, ovvero molto molto secco, talmente secco da non riuscire ad assorbire l’acqua che gli viene data durante l’irrigazione.

Il problema non è il modo in cui si irriga ma è sempre quello della siccità, che sottopone il terreno ad un forte stress; senza l’aiuto dell’acqua piovana, il substrato umido del terreno che si trova in profondità viene completamente a mancare e, senza questo, si può irrigare il prato quanto si vuole, ma l’acqua farà sempre più fatica a venire assorbita. Si fermerà in superficie, senza penetrare in profondità, e pian piano si disperderà senza venire assorbita pienamente dal terreno. Il risultato è un prato secco, ingiallito, oppure costellato da chiazze di erba gialla e secca.

“Per questo l’irrigazione da sola non basta – commenta Davide – e l’ho capito a mie spese. Anche io anni fa mi sono ritrovato un prato a chiazze, ed ero disperato. Ma dopo mesi di tentativi e di ricerche, ho finalmente trovato un fornitore che mi ha proposto delle soluzioni incredibili”.

Si tratta di Bottos, che si occupa della cura del prato dal 1848; recentemente, l’azienda ha messo sul mercato due prodotti essenziali per far rivivere il prato anche durante l’estate più calda di sempre. Però Davide si raccomanda: “È necessario usarli subito! Il trattamento è da iniziare a metà maggio e non oltre, altrimenti è troppo tardi”.

I prodotti in questione si chiamano “Si Strong” e “Water Plus” e sono stati pensati da Bottos per essere utilizzati insieme, per un trattamento del prato che lo farà rinvigorire e lo preparerà al clima torrido dell’estate. Basterà dosarli, miscelarli con l’acqua ed effettuare il trattamento spargendoli sul prato con una pompa a spalla e – Davide assicura – i risultati saranno incredibili.

L’azione di questi due prodotti è combinata: “Water Plus” agisce direttamente sul terreno, penetrando in profondità e aiutandolo a trattenere tutta l’umidità di cui ha bisogno (soprattutto vicino ai cordoli di cemento, dove le temperature del terreno sono ancora più calde e il rischio di aridità è ancora più elevato); “Si Strong”, invece, agisce più in superficie direttamente sulle foglie d’erba, aiutando la loro fotosintesi e rendendole meno traspiranti, così da conservare ancora di più tutta l’acqua che il terreno ha ricevuto.

In questo modo, una volta ripresa l’irrigazione, l’acqua data al terreno non si fermerà più sulla superficie per poi disperdersi: penetrerà in profondità e garantirà un adeguato assorbimento, a partire dal suolo fino alle foglie d’erba in superficie.

“Per chi ha bisogno di una mano, può passare in negozio e chiedere di me; fornirò una consulenza ad hoc per ogni situazione e spiegherò come utilizzare al meglio i prodotti Bottos!” conclude Davide.

