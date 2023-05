Play the Games 2023, dal 12 al 14 maggio il biellese ospiterà oltre 1000 atleti

Oggi, mercoledì 3 maggio, si è tenuta nella Sala Consigliare di Palazzo Oropa, la conferenza stampa inerente al maxi evento Play the Games, che vedrà Biella maggior protagonista, dal 12 al 14 maggio.

La 5a edizione, si svilupperà in un unico grande appuntamento, che coinvolgerà tutto il territorio italiano. I Play the Games di quest’anno assumeranno la valenza di “Giochi Nazionali Estivi” e affiancheranno i Mondiali Special Olympics, che si svolgeranno a Berlino dal 17 al 25 giugno, ospitando 14 regioni italiane e 19 discipline.

Giacomo Moscarola, Vicesindaco di Biella, ha accolto l’atleta Simone Perona, che ha partecipato a diverse maratone sul territorio e ha ringraziato il Sindaco di Sordevolo, Alberto Monticone, per aver collaborato a questa impresa.

Moltissimi gli sponsor e le collaborazioni instaurate per lo svolgimento dei giochi, fra cui il CONI, “Terra della Lana” e che vedrà Biella come capofila, insieme ad altri trentuno comuni. A illustrare nel dettaglio l’iniziativa, sono Susanna Rovere, Vicepresidente di Sportivamente e Carlo Cremonte, fondatore della Cooperativa Sociale: “L’organizzazione di tali eventi sportivi richiede enormi sforzi, ma per gli Special Olympics saremo sempre in prima linea! L’edizione accompagnerà il ventesimo anniversario di S.C. Sportivamente e rappresenterà l’occasione per celebrarlo nel migliore dei modi.”

Le regioni rappresentate a Biella saranno: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia; saranno circa 70 i team, 1000 gli atleti, 250 i tecnici e circa 300 volontari, che coinvolgeranno la maggior parte delle scuole del territorio.

Nei giorni che precederanno i Play the Games, si correrà con la torcia olimpica che toccherà diversi luoghi del biellese:

3 Maggio, alle ore 19:00, Biella Piazzo;

10 Maggio, alle ore 16:00, Sede Centrale Sella Piazza Gaudenzio Sella Biella;

12 Maggio, alle ore 21:00, Cerimonia di apertura dei Play The Games 2023, Biella Anfiteatro Giovanni Paolo II, Sordevolo.