“Cammina con noi” con il Fondo Edo Tempia, alla scoperta di Santhià

Una passeggiata alla scoperta delle bellezze della propria città e, insieme, un’occasione per fare del bene: sono due gli scopi di “Cammina con noi”, la nuova iniziativa del gruppo di Santhià del Fondo Edo Tempia in calendario sabato 6 maggio. Angelo Cappuccio, ex sindaco e referente per le attività ludico-motorie, ha pensato a un itinerario adatto a tutti punteggiato di soste che diventano visite guidate ai luoghi e ai monumenti. Alla partenza e all’arrivo si raccoglieranno le offerte che diventeranno prezioso sostegno per le iniziative sul territorio dell’associazione che si occupa di prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro.

Il ritrovo è fissato per le 16,15 sui viali del parco Jacopo Durandi da cui, alle 16,30, prenderà il via la camminata. Il percorso, di circa tre chilometri e mezzo, toccherà via Colombo, corso Sant'Ignazio, corso Nuova Italia e piazza Roma dove ci sarà la prima sosta per raccontare Palazzo Municipale e Duomo con un approfondimento sulla Torre Teodolinda e sulla casa di Sant’Ignazio da Santhià. La passeggiata proseguirà con il giro della circonvallazione di via Matteotti per arrivare alla seconda sosta sul ponte del Naviglio di Ivrea, per parlare della stazione idrometrica e del Mulino Ugliengo. L’arrivo con ristoro finale a cura del Vespa Club Santhià è alla fontana dell'acqua di piazza Aldo Moro.

La manifestazione è in memoria di Assunta Scicolone, volontaria del Fondo Edo Tempia scomparsa di recente.

«Vogliamo una giornata per ricordare Assunta, per ritrovarci e per riscoprire i luoghi della città» dice Angelo Cappuccio. L’evento, patrocinato dal comune di Santhià, si svolgerà in collaborazione con la scuola di danza e palestra Dancing Soul, l’associazione Amici della via Francigena città di Santhià, il Progetto Dedalo dell’Asl di Vercelli, l’Avis, l’associazione Diabetici Vercelli e il Vespa Club di Santhià.