Viene trovato alla guida senza patente, poiché precedentemente revocata, e riceve una sanzione di oltre 5mila euro. A finire nei guai un uomo di 57 anni, fermato ieri mattina, in via Bertodano, per un controllo dalla Polizia Locale di Biella. Oltre alla multa, è stato sottoposto a fermo il veicolo per tre mesi.