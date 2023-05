Biella, due anziane investite da due auto

Due anziane ferite, di cui una con prognosi di circa 30 giorni: è il bilancio del doppio investimento, avvenuto nella mattinata di ieri, 2 maggio, in via Bertodano e in Corso 53° Fanteria, a Biella.

In entrambi i casi, due donne di 73 e 86 anni sono state travolte da due auto condotte rispettivamente da due uomini di 67 e 75 anni. Le malcapitate sono state immediatamente assistite dal personale sanitario del 118 e trasportate al Pronto Soccorso per le cure del caso. Per i rilievi ci hanno pensato gli agenti della Polizia Locale.