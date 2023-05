Prorogata la vendita di legna da ardere in Bessa e Burcina

Si comunica che fino al 5 maggio è ancora possibile presentare offerte per l'acquisto della legna da ardere proveniente dagli abbattimenti effettuati per la messa in sicurezza nelle seguenti aree protette: Riserva naturale della Bessa, in comune di Zubiena; Riserva naturale del Parco Burcina, in comune di Pollone.

In entrambi i lotti il prezzo base d'asta è di € 5,00/q + IVA 10%. Le offerte in busta chiusa possono essere consegnate a mano presso la sede operativa di Cerrione (BI), via Roma n. 1 oppure inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, sede operativa di Cerrione (BI), via Roma n. 1.