Il Ministero della Giustizia ha deliberato due importanti interventi per il Tribunale di Biella

Ottime notizie per il sistema giustizia di Biella. "Sono orgoglioso di annunciare che il Ministero della Giustizia ha deliberato due importanti interventi per migliorare la qualità della vita per chi frequenta e lavora al Tribunale di Biella - dichiara l'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario alla Giustizia - Con due determinazioni del 24 aprile, sono stati avviati i lavori di progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento per un valore di 74.000 euro e i lavori necessari per ripristinare l’impermeabilizzazione del tetto e risolvere le infiltrazioni di acqua nel sottotetto per un valore di oltre 25.000 euro.

Un segnale di attenzione al sistema giustizia biellese e di riconoscimento a un territorio che, in termini di fiscalità generale, ha sempre dato più che ricevuto.

Gli interventi seguono la visita del Direttore Generale competente in materia di edilizia Massimo Orlando, programmata dal sottoscritto nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ministeriali. Si tratta di un primo significativo passo nel percorso di rilancio del nostro tribunale e di attenzione all’edilizia giudiziaria di prossimità"