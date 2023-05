A tavola con il diabete con gli aspiranti chef dell'Alberghiero di Biella, FOTO e VIDEO

Purè di melanzane con crema di formaggio come antipasto, linguine integrali con scarola liquida e parmigiano, tartare di gamberi rossi e pistacchio e fiori di rosmarino come primo, pollo al curry con cipolla stufata e funghi e per finire cheesecake, scaglie di cioccolato e menta.

È il menu servito dai ragazzi all'ultimo anno dell'Alberghiero Gae Aulenti di Biella, (5F in cucina e 5E in sala), nel corso di una lezione di cucina e di sala oggi mercoledì 3 maggio ai Laboratori Territoriali per l'Occupabilità, che aveva come tema un'alimentazione sana e in particolare in prevenzione per il diabete. Ai ragazzi è stato infatti chiesto di preparare tre ricette del libro "Cucinare per i diabetici" pubblicato dal Rotary e idearne una: e la loro creazione è stato il dolce, cheesecake, scaglie di cioccolato e menta.

Presenti a questa lezione così particolare Alberto Dovana ex presidente del Rotary Viverone e Giancarlo Cometto, chef ed ex docente nella sede di Trivero. Ad accoglierli la vice preside Maria Rota, il professore Marco Secchia ed Enrica Parlamento Coordinatrice insegnanti sostegno Biella e Cavaglià.

A guidare i ragazzi in questa mattinata culinaria dedicata al benessere sono stati la professoressa Alessandra Serrani e il professore Luca Corte, che ha proposto come abbinamento alle portate infusi al rosmarino, limone e melissa e the verde sencha.

Si cimenteranno in altre ricette anche i ragazzi di Cavaglià e di Mosso: a Mosso 5 maggio - 5A (prof. Regis), a Cavaglià 12 maggio - 5O (prof. Zuppardi)