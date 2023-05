Rifiuti fuori dalla campana del vetro a Biella in via Schiapparelli, un lettore: "E' una vergogna"

Basterebbe solo un po' di buona volontà! Basterebbe differenziare! Un conto è se non sai se un cartone del latte va nella carta o un barattolo dove devi differenziarlo, o la porcellana, ma in questo caso si tratta chiaramente di cartone, plastica e vetro. Sono palesemente rifiuti di un'attività se si guarda bene: ci sono cassette in cartone e addirittura del cartone nei sacchi di plastica! E li lasciano tutti fuori dalla campana del vetro in via Schiapparelli a Biella. E non è la prima volta. La settimana scorsa è di nuovo successo. Forse sono convinti che il cartone possa trasformarsi in vetro?

Ma io mi chiedo: ma la gente non si rende conto che per colpa di questi comportamenti paghiamo anche di più in bolletta? qualcuno deve venire a prendere questi rifiuti e differenziarli e sono tutti costi in più che ricadono nelle nostre bollette. Senza contare che in genere le attività hanno i propri bidoni.

Lo trovo semplicemente assurdo, spero che questo incivile prima o poi si becchi quello che si meriti, si tratta di rispetto nei confronti di tutti i cittadini e così non va bene.