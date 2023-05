Fondi arrivati a Cerrione il grazie del Comune allo staff del ministro Pichetto

Riceviamo e pubblichiamo:

“Grazie Ministro Gilberto Picchetto Fratin. Grazie a nome degli amministratori e dei dipendenti del Comune di Cerrione. La storia: la scuola Primaria e secondaria di Cerrione è stata oggetto dal 2018 al 2020 di grandi lavori di efficientamento energetico. Il Gse aveva riconosciuto il consumo quasi zero, ma il riconoscimento della somma riconosciuta non era ancora giunta, ed il portale risultava sempre in lavorazione. Mesi di ansia e di timori per tutti. Lo staff del Ministro Picchetto al quale abbiamo chiesto aiuto in una settimana ha risolto tutto. La settimana scorsa abbiamo ricevuto la Pec che ci comunicava e riconosceva l'incentivo:1089047 euro. Per Cerrione giornata indimenticabile. Grazie Ministro”.