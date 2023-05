Weekend in Ebike: percorsi e itinerari biellesi, Bielmonte e dintorni, FOTO

Ecco un nuovo percorso firmato da Ebike Biella, a Bielmonte.

Il primo strappo ci porta a Ronco dove ci addentriamo in sentieri a volte ripidi ma semplici e puliti. Più in alto ci avviciniamo alla Colma di Andorno per proseguire in un bellissimo sottobosco fino alla solita sosta caffè: Il Quadretto. Il Posto è famoso perchè in tempo di guerra fu un importante base partigiana. Si prosegue nel territorio di Selve Marconi su sentieri ben battuti. Impossibile sbagliare. Il gioco si fa impegnativo quando iniziano le salite del Casto che se affrontate in "Eco" sicuramente fanno salire il contagiri del battito cardiaco. Ultimo strappo e si giunge a Pratetto. Tristezza il ristorante è chiuso... peccato perché l'ultima volta avevamo gustato dei panini spaziali!

Per proseguire verso il Bocchetto Sessera è certamente meglio affrontare il sentiero che dalla Capanna Volpi prosegue a destra. L'altro, viste le esperienze precedenti, lo teniamo per la discesa. Non è una salita totalmente agevole, ma il divertimento è anche quello di saper affrontare qualche difficoltà... Dopo un primo tratto in semi-piano la salita aumenta e alcuni "tornanti" si rivelano piuttosto tecnici (alternativa si scende dalla bici e si spinge.. )

L'ultimo tratto è più semplice e, raggiunto il Bocchetto, si decide per una rapida ricerca del rifornimento alimentare. A Bielmonte tutto chiuso. E' comprensibile, è appena finita la stagione invernale ed i locali riapriranno a breve per quella estiva. Ok, si torna verso il Maneggio del Piazzale Due dove i panini con la carne e le verdure sono all'altezza della fama del posto. Inizia il ritorno con il "rognoso" single trek che, da in fondo al Piazzale 2, scende e finisce al Bocchetto. Però quanto è divertente.

Per tornare a Pratetto optiamo per il secondo percorso che annovera tra l'altro anche un passaggio a cui prestare un po' di attenzione a causa del terreno franato (qualcuno però ha provveduto a installare corde di sicurezza).

Il fondo del sentiero è un pò sconnesso ma gestibile senza grossi problemi.

Da Pratetto il gioco si fa ancora più divertente ..anzi, super divertente, quando ci infiliamo nella “direttissima”, un single trek spettacolare da fare “tutto di un fiato”. E’ pulito, senza particolari difficoltà tecniche, ad eccezione di un piccolo ostacolo e qualche tornante infido nella parte finale…! Ma che goduria affrontarlo fino in fondo. Una volta usciti sulla statale a Sagliano il gioco della giornata è quasi finito… ci resta, per "giocare un pò".. solo il breve tratto che da Andorno passa sotto alla palestra di roccia lungo il bordo del torrente fino all’imbocco della strada per Tollegno.

Conclusioni: un bel giro da fare e rifare. Non stufa, è allenante visto il dislivello ed è un giusto compromesso tra il cross country classico e qualche (breve) tratto di enduro.Ci torneremo…

Chiudiamo con 50 km, 1404 d+ in 3h55m

Per info: +39 335.825.7613