SPB Esso Maxemy conquista la capolista Montanaro e si avvicina sempre più alla vetta

Si riapre il campionato di Serie D regionale per la SPB Esso Maxemy. La vittoria per 3 a 1 contro Montanaro ha dato la possibilità ai biellesi di rifarsi sotto per la seconda posizione.

Si deciderà tutto nell’ultima sfida di campionato, prevista per questo fine settimana. La SPB Esso Maxemy giocherà contro la Pavic Romagnano, fanalino di coda del girone, mentre Montanaro giocherà a Cuneo. Sono tre i punti che dividono le squadre in questo momento ed è giusto farsi prendere dall’entusiasmo, riconoscendo il grandissimo percorso fatto dai ragazzi della SPB Esso Maxemy.

Il palleggiatore Thomas Spinello commenta così la gara: “Ricordo che all’inizio della stagione ci è stato detto che avremmo dovuto imparare a non arrabbiarci e a controllare le emozioni. Con Montanaro abbiamo dimostrato di poterlo fare, giocando ordinati e gestendo le emozioni. Rispetto allo scorso anno siamo cresciuti e maturati, si è visto in campo e lo stiamo dimostrando ogni giorno in palestra, questa è la nostra vittoria, la vittoria di una vera squadra! Ora solo un miracolo ci potrà consegnare il passaggio in serie C che sarebbe meritato, avendo battuto, per ben due volte, quella che si presentava come la prima in classifica.”

Volley Montanaro - SPB Esso Maxemy 1-3

Parziali: 17-25; 25-22; 28-30; 22-25. Tabellino: Bottigella 16, Castrovilli 0, Mazzoli 22, Pelle 8, Pozzi 0, Rege 3, Sarasino 9, Spinello 4. Liberi: Pelosini, Ressia. NE: Badini, Castelli, Rolando, Vicario.