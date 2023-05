Giovanili SPB, SPB Monteleone Trasporti conquista la Final 4 regionale

Grandi vittorie in questo weekend per le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese. La Under 13 SPB Conad gode del favore del Palapajetta, vincendo entrambe le partite. Due vittorie per 2 a 1, contro Scurato e Vercelli, che regalano i primi punti ai giovanissimi biellesi. Primi punti anche la SPB Officina Pozzo, nella Coppa Comitato Under 17. Vittoria per 2 a 1 contro il Volley Novara, molto valida anche perché avviene contro i pari età, un buonissimo risultato.

Nella seconda partita, contro Acqui Terme, i biellesi partono molto agguerriti ed entrambi i set finiscono sopra i 20. La Under 18 che partecipa ai playoff del campionato UISP non riesce a vincere contro PVL, a Cirié. Due set su tre sono stati molto combattuti dai ragazzi, che non sono riusciti però a vincere. Infine grandissima prova di forza della SPB Monteleone Trasporti, che conquista la Final 4 Regionale. La partita contro la Pallavolo Torino Grinto è pura formalità, con i biellesi che sovrastano gli avversari in ogni fondamentale. Prossimamente si scoprirà quando saranno le gare di piazzamento regionale, con il concentramento tra le migliori quattro del Piemonte.

U13 Pallavolo Scurato - SPB Conad 1-2

Parziali: 22-25; 25-23; 20-25.

SPB Conad - Volley Vercelli 2-1

Parziali: 25-20; 25-18; 19-25.

U15/17 Volley Novara U15 - SPB Officina Pozzo 1-2

Parziali: 14-25; 25-23; 16-25.

SPB Officina Pozzo - Pallavolo Acqui Terme 0-2

Parziali: 24-26; 22-25.

U17 SPB Monteleone Trasporti - Pallavolo Torino 3-0

Parziali: 25-17; 25-13; 25-12.

U18 PVL Ciriè - Scuola Pallavolo Biellese 0-3

Parziali: 25-9; 25-22; 25-23.