SisAv, l’azienda biellese protagonista assoluta dell’industria 4.0

L’origine di SisAv - Sistemi Avanzati Elettronici S.r.l. - risale all’idea nata dall’imprenditore Mario Di Dio Busa. Il biellese, ingegnere elettronico, durante la carriera ha lavorato come responsabile della filiale italiana della ditta “Intelligent Instrumentation” e, a seguito della sua esperienza nel campo dell’acquisizione dati, ha deciso di dare una svolta al suo lavoro. Nasce così l’azienda di proprietà, con sede a Cossato, che è attiva da venticinque anni sul territorio.



A illustrare l’attività è la figlia Francesca Di Dio Busa, che a trent’anni, nel 2021, ne ha preso le redini. “Per i primi anni ci siamo occupati esclusivamente dell’acquisizione dei dati nei processi tecnologici. Ad oggi, invece, l’offerta è stata ampliata con acquisizione e networking: così possiamo indirizzare molte piccole e medie imprese verso una scelta consapevole”.



La vision rispecchia l’esigenza di fornire un contributo pratico a tutte le aziende che in campo elettronico e informatico hanno bisogno di un partner affidabile a cui demandare la scelta dell’hardware professionale.

“La nostra offerta - prosegue la CEO & marketing manager - si basa su un processo ben definito: i sensori si occupano di rilevare un segnale o una grandezza fisica, che le schede elettroniche acquisiscono e trasformano; l’output generato viene poi trasmesso a un altro dispositivo per essere elaborato e visualizzato, fino a poter essere trasmesso a un’altra macchina. Questa è, in sintesi, la procedura del ‘Machine to Machine’, nella quale macchine e strumenti comunicano fra loro in modo da cooperare sulla linea di produzione, in totale sinergia”.



Per illustrare al meglio i servizi offerti, è bene soffermarsi sui mercati di riferimento. SisAv. è attiva nel panorama dell’automazione industriale, difesa, trasporti e medicale.

“La punta di diamante è costituita da apparecchi particolari, che vengono utilizzati ad esempio in ambito clinico ed ospedaliero. È grazie ai computer o ai monitor come i nostri che, quando ci rechiamo in ospedale per sottoporci a una visita o intervento, il medico o il personale sanitario può gestire digitalmente i dati (cartella clinica elettronica) oppure le immagini diagnostiche”.



Un’altra interessante applicazione è quella che viene definita categoria “rugged”, riferita a dispositivi che necessitano di campi di applicazione estremi (temperature “estese” o situazioni di particolare stress degli apparati). “Un velivolo militare - spiega la titolare - subirà sollecitazioni meccaniche intense e l’elettronica dovrà esserne all’altezza. Affinché i computer e gli altri componenti elettronici possano continuare a funzionare, è necessario produrre componenti ad elevate prestazioni”.



SisAv S.r.l. fa della personalizzazione e dell’affidabilità i suoi punti di forza, portando sul panorama italiano soluzioni elettroniche per applicazioni spesso proibitive.