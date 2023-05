Storie Biellesi 2023, in arrivo spettacoli a Gaglianico

Storie Biellesi 2023, rassegna dell’associazione Storie di Piazza, quest’anno si è arricchita di un’anteprima che copre anche i mesi di aprile e maggio a Gaglianico. La collaborazione con il Comune di Gaglianico e il suo splendido Auditorium prosegue con lo spettacolo di e con Roberta Correale, Ad alta voce, il 6 maggio e con il laboratorio Teatro e relazione di Francesco Logoteta il 14 maggio, presso la sede de il Naso in tasca.

Un’occasione unica per il territorio per confrontarsi e crescere, in questo caso con due splendidi professionisti biellesi ma la rassegna offrirà anche la possibilità di fare esperienza nei prossimi mesi con professionisti provenienti da Roma, Torino, Reggio Emilia. Gli spettacoli della rassegna Storie Biellesi sono realizzati grazie al contributo del pubblico e della Fondazione CR Biella, e Comuni vari, con il patrocinio della Provincia di Biella, ATL, Biella Città Creativa, e numerose associazioni.

“Ad Alta Voce” è un monologo teatrale interpretato con maestria e coraggio da Roberta Correale, prodotto nel settembre 2021 da Storie di Piazza Aps, con la regia di Manuela Tamietti. Le tematiche, affrontate con garbo, delicatezza e ironia, sono: la trasformazione di un’esperienza traumatizzante e il come essa possa divenire punto di forza e spinta per il cambiamento. Cambiamento come qualcosa di necessario alla vita, trasformazione nel senso di mutare forma, ovvero dare un senso al vissuto, trovare la chiave di volta che permette di andare oltre dolore e rabbia, per ritornare a vivere. Al centro del lavoro c’è una donna in diversi momenti della sua vita: una bambina, una giovane donna, una donna adulta.

Un’opportunità di riflessione con Roberta, attrice biellese diplomata alla Galante Garrone di Bologna e impegnata nel raccontare una storia che ci fa riflettere ma nel contempo reagire. Un viaggio interiore attraverso stereotipi e racconti, dedicato alle donne e al loro possibile riscatto. Un atto di denuncia ma nel contempo un punto di vista positivo, a tratti anche leggero e ironico. Vista la delicatezza della tematica è consigliato ad un pubblico maggiore di quattordici anni.

Teatro e relazione di Francesco Logoteta il 14 maggio, in orario h. 10.30 – 13.00 e 14.30-17.00 affronterà il tema del rapporto attore-spettatore, perché in teatro due cose sono indispensabili: un attore ed uno spettatore. Tutto il resto può essere superfluo. Il laboratorio permetterà di potenziare le capacità reazionali, espressive, percettive ed emozionali attraverso un percorso che valorizza e mette al centro la persona ed il gruppo in un contesto extra quotidiano. Prenotazioni sia per lo spettocolo che per il laboratorio al n° 349 716 0287 o iscrizioni@storiedipiazza.it