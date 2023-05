Islanda, Yellowstone e Namibia, l'affinità della lontananza nelle foto di Elisabetta Rosso

La fotografia ha il potere di far viaggiare, di trasportare in luoghi lontani e vicini, di trasmettere e di condividere emozioni ed esperienze. Così i miei viaggi nascono con lo scopo di raccontare e condividere un po’ di bellezza attraverso la fotografia.

Ho scelto, per la serata di giovedì 4 maggio, alle 21 a Palazzo Ferrero di Biella Piazzo, 3 delle mete che più amo: lontane e allo stesso tempo incredibilmente affini.

Islanda, Namibia e Yellowstone sono accomunate da una bellezza selvaggia che racconta la potenza della natura. Luoghi in cui l’uomo è ospite e non può che avvicinarsi con stupore a tanta meraviglia.

L’Islanda è natura allo stato puro, a quattro ore di aereo da casa ci aspettano ghiacci e deserti interni, vulcani e spiagge nere. L’acqua è protagonista in tutte le sue forme e disegna una terra giovanissima in piena formazione, una terra che è in grado di mutare forma e di cambiare, una terra selvaggia dove le notti invernali si accendono dello spettacolo delle aurore boreali.

Il parco nazionale di Yellowstone in inverno è un’esperienza intensa e meravigliosa. Una storia fatta di equilibri tra vita, morte e ricrescita. Un luogo di contrasti dove il ribollire dell’attività vulcanica sotto i nostri piedi, tra geyser e pozze bollenti dagli incredibili colori, si fonde con un mantello di neve e gelo. Bisonti, coyote, wapiti, aquile e lupi sono gli indisturbati abitanti invernali di questo parco meraviglioso, così pieno di visitatori in estate e così immerso nel silenzio e nella solitudine in inverno.

La Namibia è dove le strade si snodano, infinite, tra terre aride, deserti di ogni colore, immensi canyon e rocce color del fuoco. E’ la terra un cui il deserto sfiora l’oceano, in cui la sabbia si riappropria degli spazi presi in prestito dagli uomini, in cui alberi centenari e scheletrici sembrano urlare la loro sete nell’iconica Deadvlei. E’ la terra in cui guidando incontri struzzi, orix, facoceri e scimmie e nei parchi sei alla ricerca dei grandi felini mentre elefanti, rinoceronti, zebre, giraffe, gazzelle ti attraversano la strada incredibilmente silenziosi. La Namibia è la terra dove gli sciacalli passeggiano sulla sabbia tra colonie di otarie e fenicotteri rosa, la terra di etnie e popolazioni diverse che mantengono i loro usi e il loro antico modo di vivere.

Questi viaggi così lontani sono accumunati dalla ricerca fotografica delle potenza della terra, dei paesaggi in cui l’uomo è solo ospite, di luoghi in cui la natura riprende il sopravvento.