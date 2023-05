Cossato, andati a ruba i biglietti della lotteria benefica del Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’

L’atteso ritorno dello spettacolo della ‘’Festa della mamma’’, dopo la pandemia, ritornano a Cossato, che si terrà venerdì prossimo, al teatro comunale, con l’omonima lotteria, a lei collegata, entrambi organizzati dal Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’ , con il prezioso patrocinio degli sociali ed alla cultura del Comune, è iniziato nel migliore dei modi. Infatti, anche quest’anno, i 7 mila biglietti della lotteria sono andati esauriti, già prima della sera della manifestazione. Domenica sera, infatti, non ce n’erano più a disposizione.

<<Abbiamo così potuto incassare 3.500 euro, una preziosa boccata d’ossigeno, per le nostre casse, grazie ai quali potremo aiutare tante famiglie con grosse difficoltà per carenza di lavoro o per gravi motivi di salute – commenta, soddisfatta, la presidente Ida - Ringraziamo tutte le persone che ci hanno acquistato i biglietti, chi ci ha aiutati a venderli e , naturalmente, anche coloro che hanno messo a disposizione i premi da mettere in palio, la maggior parte dei quali, sono commercianti e artigiani aderenti a ‘’Cossatoshop’’>>.

Il Fondo ‘’Maria Bianco’’ ringrazia anche gli artisti che, quella sera, si esibiranno, gratuitamente, come al solito, per venire incontro alla associazione, che, da oltre 40 anni, aiuta, erogando dei contributi , le famiglie cossatesi con grosse difficoltà: le allieve della scuola di danza ‘’Art’è Danza’’ di Cossato, dirette da Claudia Squintone, il coro e l’orchestra degli allievi dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Cossato, ed il brillante clown-prestigiatore ‘’Teo’’.

Condurranno la serata: Sara e Paolo Bortolozzo. L’ingresso sarà, come sempre, libero a tutti e gratuito. L’estrazione dei biglietti vincenti avrà luogo al termine della serata alla presenza del pubblico.