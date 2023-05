Valsessera Jolly Club Classic, grande successo per la 9° edizione del raduno di primavera FOTO

Grande successo ha ottenuto la 9° edizione del raduno di primavera organizzato come di consueto il 1° maggio dal Valsessera Jolly Club Classic.

Capitanato come di consueto dal presidente Pieraldo Giacobino e dal suo staff onnipresente, la carovana composta da ben 90 vetture d'epoca e youngtimer è partita dalla sede della scuderia a Pray Biellese per recarsi dopo un giro turistico nei paesi della Valsessera e delle colline novaresi alle Cantine del Castello Conti site a Maggiora per una degustazione offerta dalla casa vinicola. Rientrati in tarda mattinata a Grignasco per il pranzo con l'esposizione delle vetture, i partecipanti si sono dati appuntamento a settembre per il trofeo della scuderia.

"Anche quest'anno siamo davvero soddisfatti - dice Giacobino - Il nostro grande impegno viene sempre ripagato da un numero di vetture assolutamente impensabile, si pensi che dalle 60 auto previste siamo arrivati alle 90 di oggi... che dire.. grazie a tutti di vero cuore".