Ultima Generazione si presenta ad Occhieppo Superiore

Il movimento di resistenza civile “Ultima Generazione” è presente anche nel Biellese.

Stasera, martedì 2 maggio, alle 20:30 alle sede ANPI di Occhieppo Superiore (via Martiri Libertà 29), la serata di presentazione.

“Il nostro – dichiara Ultima Generazione - è un movimento di cittadini e cittadine comuni che hanno scelto la strada della resistenza civile per proteggere sé stessi e tutte le generazioni future dalle conseguenze disastrose del collasso climatico. Chiediamo che il Governo ascolti gli allarmi della scienza smettendo di erogare soldi pubblici ai combustibili fossili e reinvestendoli invece nella transizione ecologica, in relativi posti di lavoro e in progetti con un impatto sociale positivo”.

Durante la serata Ultima Generazione presenterà motivazioni e strategia alla base delle azioni di disobbedienza civile: “A cosa serve bloccare le strade e imbrattare palazzi del potere con vernice lavabile? Vieni a parlarne con noi! Che stiamo portando avanti in tutta Italia, lasciando spazio alle domande e alla discussione".