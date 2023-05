Un omaggio a Vittorio Pozzo, a Ponderano la cerimonia dei giovani calciatori (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Si sono recati a Ponderano, presso la tomba di Vittorio Pozzo, i partecipanti al Torneo Nazionale di Calcio. I giovani sfidanti, accompagnati dagli stendardi delle Società sportive, hanno sfilato dalle ore 15:00, per la 24a edizione del Memorial per onorare il celebre allenatore.

Il corteo è stato presieduto da Pier Vittorio Pozzo, nipote dello stimatissimo coach della Nazionale italiana, che lo ha ricordato nelle sue molteplici sfumature: “È stata una figura fondamentale per la storia del calcio, che grazie a lui ha avuto grandi sviluppi. Ha fondato, con grande dedizione le basi dello sport che conosciamo oggi, guadagnandosi l’appellativo di colui che vive nel futuro, attualissimo tutt’oggi.

”Vittorio Pozzo è stato un calciatore, giornalista, commissario tecnico e allenatore da record, vincendo per due edizioni di fila il campionato del mondo. Parlava sei lingue e lo si può definire come un vero e proprio mecenate del calcio, che ha dedicato la sua vita ad ampliare gli orizzonti di questo sport a 360 gradi.

I capitani delle sei squadre hanno offerto dei fiori per omaggiarne il ricordo: “Questo è il miglior modo per onorarne le gesta e sarebbe felice di vedere come il suo operato sia ancora impresso nella nostra memoria”.