Oltre 120 goal segnati, 21 vittore su 22: Città di Cossato si congratula con l'Under 16

Riceviamo e pubblichiamo:

“Città di Cossato vuole complimentarsi ufficialmente con la squadra Under 16. I ragazzi, allenati da Mister Alberto, sono stati i primi a terminare il campionato e lo hanno concluso proprio al primo posto, con un percorso quasi netto di 21 vittorie in 22 partite.

Oltre 120 goal segnati e appena 14 subiti, numeri che hanno permesso alla squadra di festeggiare la vittoria del campionato con qualche turno d'anticipo. Un primo posto che vale anche la qualificazione diretta per i Campionati Regionali Under 17 per la prossima stagione! Ciò che è importante sottolineare è lo spirito di squadra, l'impegno e la serenità con cui è stata affrontata questa stagione.

Un grande spirito di sacrificio insieme a tanto divertimento hanno contraddistinto le settimane di allenamento di questi ragazzi che sono stati ripagati dagli ottimi risultati.

A tutti loro ed allo staff intero la Società rivolge i più sentiti complimenti. Qui il commento a questa stagione, da parte del Responsabile dell'Agonistica, Monteleone Antonio: "Il mio pensiero sulla stagione dell'Under 16 è sicuramente un pensiero più che positivo e mi sembra giusto partire da inizio stagione, visto che il risultato ottenuto era prevedibile ma non sicuramente facile da ottenere, anche perché, nel calcio non c’è mai niente di scontato!!Penso, quindi, a luglio quando si è dovuto lavorare molto per riuscire a mantenere un organico importante ed abituato a partecipare al campionato regionale! Oltre ad essere riusciti a confermare l’organico, siamo riusciti a rinforzarlo con innesti importanti, situazioni, queste, che si riescono a fare solo quando si ha alle spalle una società importante come Città Di Cossato ed un progetto di crescita dei ragazzi che va al di là della singola stagione. Anche se il risultato ottenuto è da dividere tra tutti i componenti, sicuramente, in primis il merito è dei ragazzi che hanno saputo dimostrare tutto il loro valore e mantenere la concentrazione alta per tutta la stagione e del Mister Mauro Alberto che, essendo un allenatore di grande esperienza, ha saputo gestire al meglio il gruppo. Soprattutto, cosa molto importante e non proprio da tutti, lavorando per la crescita dei ragazzi e non per il proprio io!Infine, un plauso va a tutto lo staff che ha seguito in modo impeccabile la squadra.Naturalmente la stagione è finita nel migliore dei modi visto che i ragazzi hanno ottenuto la possibilità di partecipare al campionato regionale...quel campionato che a loro compete”.

Tutta la Società, naturalmente, sta già programmando la prossima stagione per un'ulteriore crescita dei ragazzi ma, oggi, è giusto festeggiare!".