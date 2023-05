Memorial Pozzo, ultime partite dell'edizione numero 24, foto Giacomo Chiarini per newsbiella.it

Giornata importante per lo sport ma non solo oggi 1 maggio a Biella, dove è stato organizzato il 24° Memorial Vittorio Pozzo.

La giornata piovosa non ha scoraggiato i giovani atleti, che stanno finendo in questo momento di impegnarsi in un torneo composto da due gironi, rispettivamente disputati al Campo Meroni di Ponderano e al 53° Fanteria di Biella.

Sugli spalti colorati dagli ombrelli, diversi i sostenitori che si sono presentanti nonostante il maltempo.

Sei in tutto le squadre che sono state coinvolte per onorare la memoria del poliedrico allenatore: Ponderano, Torino, Monza, Brescia, Pro Vercelli e Sampdoria.

Alle 18 è prevista la premiazione.