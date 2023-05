La Marmora, ancora medaglie per le atlete della ginnastica

La settimana scorsa l’Artistica Femminile della Società La Marmora come ultima gara del campionato regionale individuale Gold a Torino ha ottenuto ottimi risultati con Helena Garavaglia che ha mantenuto la sua sesta posizione nelle Allieve di terza fascia ottenendo inoltre il terzo punteggio assoluto al volteggio, mentre nella prima fascia la giovanissima Sara Moreschi è migliorata classificandosi settima. Assente Beatrice Vialardi nella stessa fascia di Helena che però, pur con una gara in meno, è riuscita nella classifica assoluta del Campionato ad ottenere la medaglia di bronzo. Le ginnaste della sezione di Cavaglià, sempre a Torino, nella gara regionale ACLI hanno ottenuto un notevole successo.

Nella seconda categoria Allieve ha vinto Vittoria Coda, nella seconda categoria Junior anche Susanna Gavazza ha vinto mentre nella seconda categoria Senior Giada Zublena è giunta quarta ai piedi del podio. Ancora medaglie nella prima categoria ragazze con la medaglia d’argento di Esmeralda Fois mentre si è classificata quindicesima Enya Mantica. Per le giovani emergenti nella prima categoria bambine Letizia Nicosia è giunta sesta e Rebecca Barbirato decima. Nella Ritmica a Saint Vincent nel campionato individuale Silver LC della categoria Juniores di terza fascia Beatrice Frassà si è classificata ottava per alcuni errori al cerchio, ma al nastro è giunta seconda. Nelle Juniores di prima fascia Nicole Musa è giunta diciottesima, Viola Mognaz trentunesima.

Nella gara d’Insieme del livello LA Open le tre ginnaste Anna Baiolini, Maddalena Calcagno e Ginevra Moscone si sono classificate settime, mentre le giovani Viola Cervaolo e Caterina Santangelo nell’esercizio a coppie con il cerchio del livello LB Allieve non sono andate oltre al quindicesimo posto per errori importanti negli scambi d’attrezzo. Beatrice Frassà , dopo i risultati di Saint Vincent, ha partecipato domenica a Taggia in provincia di Imperia, al Campionato Interregionale CSEN nel settore Gold conquistando il titolo di Campionessa Interregionale al nastro e vicecampionessa al cerchio. Desidererei ringraziare tutte le ginnaste per i loro risultati e le loro tecniche, Marta Beraldo ed Aurora Sellone per l’Artistica , Luca Tarello e Bono Andrea per il settore di Cavaglià, Gianna Cagliano e Silvia Bozzonetti per la Ritmica.