Incontro casalingo per il Dorca. Con il Fuorigioco finisce 3-2 per gli ospiti, foto Ciro Simoni

Si è svolta a Cavaglià presso la palestra delle Scuole Medie la quarta partita del Dorca Volley Misto valevole per la Coppa Italia UISP.

Dopo la convincente vittoria casalinga ai danni della compagine torinese del Just Baked Patr. S.Giuseppe, il Dorca Volley è atteso ad una pronta conferma del buon stato di forma.

In una palestra gremita di un tifo rumoroso e partecipe, il Dorca ha affrontato la formazione torinese del Fuorigioco, squadra di buon livello e di esperienza che si era ben comportato nel girone iniziale del campionato.

Gli ospiti partono subito forte e comandano tutta la prima fase del set, con il Dorca sempre a rincorrere.

Reazione della squadra locale nella seconda parte del set che riesce ad avvicinarsi agli avversari e portarsi sul 22-15.

Una serie di errori in battuta, consentono alla squadra ospite di conquistare il primo parziale.

Nel secondo set, il Dorca sempre davanti a dimostrazione di un buon ritrovato affiatamento rispetto alle ultime prestazioni, con anche 5 punti di vantaggio. Al termine gli avversari si avvicinano, ma i locali conquistano il secondo parziale per 25-16.

Siamo quindi sul 1-1 a livello di set.

Terzo set molto più combattuto e giocato punto a punto. Belle azioni da una parte e dall’altra che accendono il pubblico sugli spalti. Risultato ad elastico con il vantaggio che passa da una squadra all’altra, fino alla fine dove con un sussulto il Dorca va a prendersi il set e la partita sul 25-21.

Sembra che il Dorca abbia ritrovato serenità e compattezza, ma un arbitraggio a poco convincente tra entrambe le parti ha messo di nuovo tutto in gioco e scombinato quanto fatto fino a quel momento.

Nel quarto set gli ospiti sempre in vantaggio, il Dorca si disunisce in molti frangenti e perde nettamente il set per 14-25.

Si va dunque al tie break, dove gli ospiti partono fornissimo grazie alla loro esperienza e buona posizione in campo che compensa la condizione fisica in difficoltà.

Parziale durissimo per 4-11, poi un sussulto del Dorca consente alla squadra locale di pareggiare il conto sul 11-11.

Colpo di coda del Fuorigioco che si porta sul definitivo 11-15

Risultato finale di 3-2 per gli ospiti, con buoni segnali per il Dorca che torna subito in campo a Torino martedi sera 2 maggio contro il Go Volley, Palestra 66 Martiri - Via Olevano, 81 Grugliasco TO.

La presenza di folto pubblico in palestra dimostra come i ragazzi abbiamo voglia di fare sport di squadra: la dirigenza del Dorca Volley ricorda che oltre al misto c’è anche una compagine del minivolley e che nella prossima stagione di prevede di inserire anche una formazione femminile.